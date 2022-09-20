Волонтеры Хабаровского края представят регион на Окружном форуме добровольцев Фото: Правительство Хабаровского края

С 20 по 23 сентября пройдет окружной форум добровольцев Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Хабаровский край на мероприятии представит 31 волонтер. Форум проводится в рамках нацпроекта «Образование».

В мероприятии принимают участие руководители организаций и проектов в сфере добровольчества, наставники и представители волонтерских объединений. В течение четырех дней они пройдут насыщенную программу, подготовленную экспертами «Росмолодежь. Добро» и Ассоциации волонтерских центров России. Участники прокачают навыки организатора-координатора, организатора-руководителя проекта, представителя органов исполнительной власти и организатора-руководителя организации. Также в программе мероприятия предусмотрены лекции о тенденциях развития добровольчества, основных проектах в данной сфере, работе с сообществом и профилактике выгорания.

- Мы стараемся не только давать волонтерам возможность применить свои навыки, но и способствуем их развитию через участие в тематических форумах и образовательных программах. Также в регионе существует система поощрения лучших представителей добровольческого движения. Данный форум - отличная возможность прокачать свои навыки и получить новые знания от федеральных экспертов, - рассказала Ангелина Вихрева, старший инспектор отдела реализации стратегических направлений молодежной политики правительства Хабаровского края.

Форумы добровольцев проводят в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность», нацпроекта «Образование» и направлены на развитие профессиональных навыков и компетенций всех категорий участников, популяризацию волонтерства и систематизацию лучших молодежных инициатив России.

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