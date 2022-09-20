Список премии имени Арсеньева объявят на форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

22-24 сентября в Хабаровске пройдет Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Во время мероприятия будет объявлен список Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Оглашение пройдет в рамках секции «Литература и искусство как проводник образа территорий». Список огласит куратор премии Вячеслав Коновалов.

- Первые итоги четвертого сезона Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева мы подведем на круглом столе в рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!» И главный итог - премия живет! - сказал Вячеслав Коновалов.

В работе секции также примут участие российский писатель Олег Шишкин, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, председатель Хабаровского регионального отделения Российского союза писателей Игорь Мосин, член Союза писателей России и главный редактор литературного журнала «Дальний Восток» Александра Николашина.

На площадке обсудят темы Дальнего Востока в произведениях членов хабаровского регионального отделения Союза писателей России и современные тенденции развития литературы на Дальнем Востоке. Затем объявят длинный список Общероссийской литературной премии имени Арсеньева.

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