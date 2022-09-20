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Общество20 сентября 2022 8:13

Более 100 тысяч школьников Хабаровского края смогут пройти бесплатные курсы по программированию

После двухлетних курсов обучения участники получат сертификат
Диана КАЦКО
Более 100 тысяч школьников Хабаровского края смогут пройти бесплатные курсы по программированию

Более 100 тысяч школьников Хабаровского края смогут пройти бесплатные курсы по программированию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учащиеся 8-11 классов Хабаровского края смогут бесплатно пройти двухлетние курсы программирования - сделать это можно как очно, так и в онлайн-формате.

- Курсы длятся два года и включают в себя четыре учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат. Подать заявление на обучение может сам школьник, либо его родители или законные представители. Но для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись на портале оказания госуслуг, - рассказали в пресс-службе Правительства РФ.

Можно выбрать не только форму обучения, но и курс уровня подготовки - начальный, базовый или продвинутый. После выбора курса последует вступительное испытание, которое необходимо пройти в течение пяти рабочих дней.

Бесплатно обучиться программированию в этом году смогут более 100 тысяч школьников. Обучение проводят в рамках проекта «Код будущего» федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика».

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