Более 100 тысяч школьников Хабаровского края смогут пройти бесплатные курсы по программированию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учащиеся 8-11 классов Хабаровского края смогут бесплатно пройти двухлетние курсы программирования - сделать это можно как очно, так и в онлайн-формате.

- Курсы длятся два года и включают в себя четыре учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат. Подать заявление на обучение может сам школьник, либо его родители или законные представители. Но для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись на портале оказания госуслуг, - рассказали в пресс-службе Правительства РФ.

Можно выбрать не только форму обучения, но и курс уровня подготовки - начальный, базовый или продвинутый. После выбора курса последует вступительное испытание, которое необходимо пройти в течение пяти рабочих дней.

Бесплатно обучиться программированию в этом году смогут более 100 тысяч школьников. Обучение проводят в рамках проекта «Код будущего» федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика».

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