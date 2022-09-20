Сбербанк окажет содействие при строительстве нового 50-метрового бассейна в Хабаровске Фото: Алиса ТИТКО

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук и руководители ПАО «Сбербанк» по Хабаровскому краю обсудили совместные проекты, среди них - строительство 50-метрового бассейна. Краевое правительство подало заявку в Министерство спорта РФ на выделение средств для реализации проекта. К сегодняшнему дню уже подготовили проектно-сметные документы и получено положительное заключение Госэкспертизы. Заявку рассмотрят в ближайшее время.

- Мы готовы к интенсивной работе. По части подготовки концессионного соглашения помощь муниципалитету окажет дочерняя структура банка - «Сберинфра», - рассказала управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк» Наталья Красулина.

На строительство бассейна выделят средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

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