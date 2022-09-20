В Комсомольске-на-Амуре выбирают кличку щенку-полицейскому Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В кинологической группе УМВД России по Комсомольску-на-Амуре появился новый щенок ротвейлера. Кинолог Дмитрий Бобалев отмечает, что среди служебных собак немало представителей именно этой породы - они от природы умны, внимательны и служат с максимальной отдачей и преданностью.

- Чтобы вырастить из маленького щенка профессиональную собаку-полицейского, необходимо терпение, неравнодушное отношение к выбранной профессии и любовь к своему четвероногому другу, - рассказал Дмитрий Бобалев.

Двухмесячный щенок уже начал обучение. Дрессировка служебной собаки продлится больше года, за это время пес научится распознавать взрывчатые вещества среди множества других и подавать сигнал об их обнаружении.

В следующем году, когда обучение щенка подойдет к концу, он присоединится к остальному коллективу служебных собак.

Полицейские Комсомольска объявили конкурс на лучшую кличку для щенка. Предлагается выбрать имя, которое сможет наиболее точно отразить суть работы четвероногого полицейского. Главное условие - кличка должна начинаться на букву «И». Варианты можно писать в комментариях под соответствующим постом в аккаунте УМВД России по Хабаровскому краю в социальной сети «ВКонтакте». Итоги подведут 30 сентября. Главный приз - знакомство с щенком и фотосессия с ним. В случае если победителем окажется житель другого города, он получит фотографию с отпечатком лапы щенка.

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