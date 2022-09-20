В Хабаровске на легкоатлетическом манеже обновили беговые дорожки Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проводят реконструкцию легкоатлетического манежа. В ноябре там проведут первые после обновления крупные соревнования - «Старты надежд». На беговых дорожках манежа обновили покрытие - впервые с ввода в эксплуатацию сооружения в 1987 году. Всего обновлено шесть дорожек по 100 метров и две по 200 метров. Также обновили секторы для прыжков в длину и в высоту, нанесли разметку, обновили трибуны, судейские помещения и раздевалки. Качество работ оценили тренеры и спортсмены.

- Мы видим мягкое беговое покрытие, разминку, пробежались уже, почувствовали это на себе, что оно действительно амортизирует. Приятно бежать по такому покрытию, приятно приходить на тренировки, манеж стал чистый, светлый, ухоженный, - сказала Наталья Сергеева, мастер спорта по легкой атлетике и альпинизму.

Ремонт легкоатлетического манежа проводят по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Общее число спортсменов, в течение года тренирующихся на объекте, составляет более 39 тысяч.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.