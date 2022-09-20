Более 500 предпринимателей Хабаровского края воспользовались имущественной поддержкой в 2022 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае набирает популярность мера поддержки, когда краевое или муниципальное имущество можно арендовать на льготных условиях. Этим могут воспользоваться как самозанятые, так и представители малого и среднего бизнеса. В таких случаях договор заключают быстрее, а иногда и вне торгов. В 2022 году данной мерой поддержки воспользовались более 500 предпринимателей.

- В качестве примера мы можем привести опыт компании ООО «ЭкспертГрупп», взявшей имущество в Хабаровске. В этом году организации было предоставлено помещение в центре города общей площадью 180,5 квадратного метра. Аренда оформлена сроком на пять лет. С учетом льготы размер арендной платы в первый год за один квадратный метр составил чуть более 100 рублей, - рассказал Александр Щербак, заместитель министра имущества Хабаровского края.

Ставки малому и среднему бизнесу сохранили на уровне прошлого года - такое решение принял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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