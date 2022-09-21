Пьяная выходка могла стоить жизни: женщина угнала машину и едва не сгорела в кювете

Женщина попала в аварию и едва не сгорела на угнанной машине в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

48-летний мужчина, проживающий в Верхнебуреинском районе, заявил в полицию об угоне машины. Он припарковал свою иномарку во дворе частного дома, но наутро авто там не оказалось. Сотрудники Госавтоинспекции начали поиски. Вскоре машина была найдена в кювете на окраине поселка Чегдомын, но водителя в ней не оказалось.

Как выяснилось, 37-летняя женщина накануне пришла домой к гражданской жене владельца авто. Подруги выпивали, а спустя время гостья вышла во двор и увидела машину с ключами в замке зажигания. Несмотря на опьянение и отсутствие прав, женщина решила прокатиться на чужом автомобиле. Она направилась за пределы поселка, но на выезде не справилась с управлением и вылетела в кювет. От удара машина загорелась. Очевидцы успели достать женщину из салона до того, как она получила серьезные ожоги. Ей вызвали скорую, и врачи забрали ее в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

От удара машина загорелась Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- На женщину завели уголовное дело за угон авто и составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание, которое может грозить виновнице, - пять лет лишения свободы.

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