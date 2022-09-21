Игры, мастер-классы, аквагрим и многое другое: родителей с детьми приглашают в Гродековский музей на День тигра

Праздник в честь Дня тигра устроят для детей в Гродековском музее Хабаровска 24 сентября
Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
В эту субботу в Хабаровском краевом музее имени Гродекова состоится праздник в честь Дня тигра. Организаторы приглашают родителей с детьми присоединиться к насыщенной развлекательной программе:
- интерактивно-игровой маршрут «Тигриная тропа»;
- короткие познавательные экскурсии «Ох уж эти кошки» и «Северные джунгли»;
- настольная игра «Усатый полосатый»;
- интерактивные площадки «Гарбология» и «Полосатый рейс»;
- экологическая игротека «Царь тайги» с книжной выставкой;
- мастер-классы по оригами, рисованию, аппликации и другие;
- аквагрим.
Для детей подготовили множество развлечений
Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
Начало в 12:00, вход свободный. Праздник состоится при любой погоде.
Детей научат делать поделки из бумаги
Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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