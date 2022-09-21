Игры, мастер-классы, аквагрим и многое другое: родителей с детьми приглашают в Гродековский музей на День тигра

Праздник в честь Дня тигра устроят для детей в Гродековском музее Хабаровска 24 сентября Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В эту субботу в Хабаровском краевом музее имени Гродекова состоится праздник в честь Дня тигра. Организаторы приглашают родителей с детьми присоединиться к насыщенной развлекательной программе:

- интерактивно-игровой маршрут «Тигриная тропа»;

- короткие познавательные экскурсии «Ох уж эти кошки» и «Северные джунгли»;

- настольная игра «Усатый полосатый»;

- интерактивные площадки «Гарбология» и «Полосатый рейс»;

- экологическая игротека «Царь тайги» с книжной выставкой;

- мастер-классы по оригами, рисованию, аппликации и другие;

- аквагрим.

Для детей подготовили множество развлечений Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Начало в 12:00, вход свободный. Праздник состоится при любой погоде.

Детей научат делать поделки из бумаги Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

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