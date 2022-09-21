Немного приуныл: УАЗ опрокинулся на бок после столкновения с «Хондой» в Комсомольске

Автомобиль перевернулся на бок в Комсомольске Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

Очередная авария с опрокидыванием машины произошла в Комсомольске 20 сентября примерно в 17:20. «Хонда Фит Ариа» ехала от Советской в сторону Комсомольского шоссе. В районе дома №11 по Калинина водитель частично выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с УАЗ «Патриот». Джип от удара опрокинулся на бок.

- За рулем «Патриота» находился 52-летний мужчина, который не пострадал. Травмы получили его пассажиры - женщина 45 лет и мужчина 43 лет, - рассказали в ОГИБДД Комсомольска.

Пока участники аварии ждали сотрудников автоинспекции, во время оформления аварии и еще какое-то время после автомобиль продолжал лежать на боку. Только спустя несколько часов машину убрали с проезжей части.

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