Три авиарейса из Хабаровска перенесены из-за плохой погоды 21 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду хабаровский международный аэропорт принимает и отправляет рейсы в штатном режиме. Но из-за ухудшения погоды в некоторых населенных пунктах края время вылета бортов в трех направлениях было перенесено с 21 сентября на другие даты:

- Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан: состоится 23 сентября в 9:10;

- Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск: вылет 22 сентября в 10:00;

- Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян: отправление 22 сентября в 10:00.

Если погодные условия не изменятся, рейсы состоятся по новому графику. В случае ухудшения метеоусловий график вылетов может быть скорректирован еще раз.

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