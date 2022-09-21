Аграрии Хабаровского края смогут получить увеличенную поддержку от государства в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые меры поддержки коснутся производителей семян, молочной продукции и самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство. С 2023 года аграрии смогут получить государственные субсидии в увеличенном размере. Постановление об этом накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 2021 года аграрии Хабаровского края получают компенсации части затрат на капитальное строительство. В следующем году субсидия увеличится с 20 до 50 процентов от потраченной суммы. Производители молокопродуктов края смогут вернуть 70% расходов на закупку маркировочного оборудования.

Для самозанятых будут доступны льготные кредиты по ставке 1-5% годовых как по краткосрочным, так и инвестиционным займам на срок до 12 лет.

По словам замглавы регионального минсельхоза Андрея Романченко, новые механизмы должны простимулировать развитие личных хозяйств. Это позволит нарастить доходы самозанятых и увеличить производство собственной продукции, что повысит продовольственную безопасность края.

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