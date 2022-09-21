Заморозки не повлияют на начало отопительного сезона в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с резким похолоданием многие жители города озаботились вопросом о начале отопительного сезона в Хабаровске в 2022 году. В последние дни ночные температуры доходят практически до ноля. Да и днем воздух еле прогревается из-за ветреной погоды. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время потеплеет, поэтому жителей города призывают не паниковать раньше времени - отопление дадут в Хабаровске в соответствии с действующими нормами.

- Батареи потеплеют, когда среднесуточная температура будет ниже +8 в течение пяти дней подряд. Администрация города постоянно следит за обстановкой и прогнозом погоды. Отопление будет включено в обязательном порядке при наступлении указанных условий, - рассказали «КП» - Хабаровск» в мэрии города.

В ближайшую неделю синоптики не прогнозируют резкого похолодания. В эти дни среднесуточная температура будет колебаться в пределах 11-14 градусов. Поэтому начало отопительного сезона пока откладывается.

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