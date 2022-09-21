В Комсомольске состоится V Общероссийский Конгресс инженеров

В Хабаровском крае пройдет V Общероссийский Конгресс инженеров Фото: Правительство Хабаровского края

29-30 сентября в Комсомольске-на-Амуре пройдет V Общероссийский Конгресс инженеров, организованный правительством Хабаровского края и Объединенной авиастроительной корпорацией. На мероприятии будут как привычные стратегические сессии, так и хакатоны, аквариумы и Obeya room.

На 13 площадках соберутся около 700 человек - представителей инженерного, научного и бизнес-сообществ, ведомств, госкорпораций, инноваторов, экспертов общественных и деловых объединений и СМИ. Основные темы мероприятия, по которым будут работать площадки - «Технологический прорыв в период санкций» и «Инновации в инженерии». На мероприятии обсудят вопросы, без которых невозможно развитие промышленности, и предложат их решение.

- На стратегической сессии «Промышленность в условиях санкций» участники обсудят перспективы реверс-инжиниринга, проектирования и изготовления комплектующих в различных отраслях экономики. В том числе при производстве деталей и сборочных единиц для механизмов дверей воздушных судов МС-21, SSJ-New, Ил-114, Ту-214, - рассказали организаторы конгресса.

На мероприятии также поднимут тему импортозамещения, в частности создание отечественного ПО и инновационных технологий в области промышленности.

Официальная часть конгресса будет разбавлена конкурсами, флешмобами и тренингами. Гости мероприятия смогут посетить КнААЗ, корпорацию «Иркут», «Амурский судостроительный завод», «Амурскую лесопромышленную компанию» и другие промышленные предприятия края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.