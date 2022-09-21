В Хабаровском крае возобновились бесплатные тренировки для школьников Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае возобновили бесплатные тренировки в бассейне. Спортивные занятия ввели в рамках госпрограммы «Плавание для всех» нацпроекта «Демография». Тренировки проводят в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Ореховая сопка». Занятия для детей от семи до девяти лет начались 12 сентября. В течение трех месяцев почти 140 школьников будут заниматься плаванием по два раза в неделю. Программа рассчитана на 36 часов.

В рамках проекта также пройдет спортивный фестиваль «Я умею плавать». Участники, прошедшие бесплатное обучение, продемонстрируют на нем полученные навыки и выполнят нормативы ГТО.

- Программа «Плавание для всех» реализуется в регионе в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» с 2021 года. На тренировках школьники младшего возраста обучаются базовому навыку плавания. Также для детей от семи до девяти лет у нас проходят бесплатные занятия - «Основы волейбола» и «Основы баскетбола», - рассказал Олег Пискунов, директор физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новый набор на бесплатные уроки по плаванию будет открыт через три месяца.

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