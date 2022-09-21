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Общество21 сентября 2022 2:39

Клиенты РСХБ перечислили 150 миллионов рублей для сохранения популяции амурских тигров

Совместно с АНО Центр «Амурский тигр» «Россельхозбанк» реализует проект по поддержке редких амурских тигров
Клиенты РСХБ перечислили 150 млн рублей для сохранения популяции амурских тигров

Клиенты РСХБ перечислили 150 млн рублей для сохранения популяции амурских тигров

Совершая покупки по карте банка «Амурский тигр», ее держатель участвует в благотворительной программе по защите и сохранению амурских тигров. С каждой транзакции по карте банк перечисляет часть своих доходов на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. Карты «Амурский тигр» присутствуют во всех сегментах карточных продуктов банка: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зарплатная, премиальная и другие. С момента запуска проекта «Россельхозбанк» эмитировал более 60 тысяч карт «Амурский тигр», около 150 миллионов рублей было перечислено в «Центр «Амурский тигр» в рамках программы «Их судьба в наших руках».

- Охрана природы и окружающей среды - одно из важнейших направлений деятельности правительства нашей страны. «Россельхозбанк» является активным участником таких инициатив. Карта «Амурский тигр» - одна из самых популярных в линейке платежных карт РСХБ. Большинство пользователей этих карт проживает в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Такая география свидетельствует о том, что современный человек продолжает заботиться о природной экосистеме, даже если он сам проживает в крупном городе, вдали от естественной среды обитания тигров. Чтобы внести свой вклад в их поддержку, достаточно просто оплатить покупки картой «Амурский тигр», и банк сделает благотворительный перевод за вас, - комментирует руководитель розничного направления бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

- «Россельхозбанк» - один из ключевых и старейших партнеров Центра «Амурский тигр», и его вклад в проекты по сохранению редкого полосатого хищника и всей природы юга Дальнего Востока трудно переоценить. Благодаря поддержке банка в ареале тигра ведется оснащение антибраконьерских групп охотнадзора техникой и оборудованием, экипируются сотрудники охраны особо охраняемых природных территорий, создается туристическая и природоохранная инфраструктура, проводятся образовательные мероприятия среди населения, - говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В поддержку инициативы по защите амурских тигров с 17 сентября РСХБ запустил информационную кампанию на федеральных телеканалах страны, которая продлится до 8 октября. Кампания призвана увеличить количество неравнодушных граждан, а также привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра.