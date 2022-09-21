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Происшествия21 сентября 2022 2:45

Избил пенсионеров и сбежал: мужчина ворвался в чужой дом с бутылкой шампанского в Амурске

Житель Амурска избил трех пожилых людей бутылкой от шампанского
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Амурска избил трех пожилых людей бутылкой от шампанского

Житель Амурска избил трех пожилых людей бутылкой от шампанского

Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед судом предстанет 34-летний житель Амурска, который обвиняется в разбое и краже. В феврале он ворвался в чужую квартиру, напал на жильцов, а потом сбежал, испугавшись, что его поймают.

Желая разжиться легкими деньгами, амурчанин ночью ворвался в квартиру, где находились трое пожилых людей. В качестве оружия мужчина прихватил с собой пустую бутылку из-под шампанского. Зайдя внутрь, он напал на мужчин 79 и 59 лет. Налетчик нанес жильцам четыре удара увесистой бутылкой по жизненно важным органам. На крики пострадавших выбежала 80-летняя женщина, которая находилась в другой комнате. Преступник ударил ее по голове и сбежал, побоявшись, что его поймают.

Через два месяца, в апреле, амурчанин выпивал в одном из баров Комсомольска. Там он нашел чужую банковскую карту. Забрав ее себе, он потратил 7,1 тысячи рублей.

- Подозреваемый частично признал свою вину в этих преступлениях, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело передано в Амурский городской суд, который после рассмотрения выберет наказание для обвиняемого.

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