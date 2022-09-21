Избил пенсионеров и сбежал: мужчина ворвался в чужой дом с бутылкой шампанского в Амурске

Житель Амурска избил трех пожилых людей бутылкой от шампанского Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед судом предстанет 34-летний житель Амурска, который обвиняется в разбое и краже. В феврале он ворвался в чужую квартиру, напал на жильцов, а потом сбежал, испугавшись, что его поймают.

Желая разжиться легкими деньгами, амурчанин ночью ворвался в квартиру, где находились трое пожилых людей. В качестве оружия мужчина прихватил с собой пустую бутылку из-под шампанского. Зайдя внутрь, он напал на мужчин 79 и 59 лет. Налетчик нанес жильцам четыре удара увесистой бутылкой по жизненно важным органам. На крики пострадавших выбежала 80-летняя женщина, которая находилась в другой комнате. Преступник ударил ее по голове и сбежал, побоявшись, что его поймают.

Через два месяца, в апреле, амурчанин выпивал в одном из баров Комсомольска. Там он нашел чужую банковскую карту. Забрав ее себе, он потратил 7,1 тысячи рублей.

- Подозреваемый частично признал свою вину в этих преступлениях, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело передано в Амурский городской суд, который после рассмотрения выберет наказание для обвиняемого.

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