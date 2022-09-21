В Хабаровском крае появилось 50 общественных территорий Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают облагораживать общественные территории. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году планируется благоустроить 91 территорию, 50 из них уже сданы.

В восьми поселениях района имени Лазо благоустраивают 14 общественных территорий. В Переяславке появилась спортплощадка и Березовая роща для спокойного отдыха. В рабочем поселке Хор появились пешеходные зоны «Микрорайон Менделеева» и «Улица Ленина» - здесь установили бордюры, обустроили асфальтовые дорожки и тротуары, а также установили лавочки и урны. В селе Полетное появился сквер «Центральный» и новая зона отдыха в районе улицы Ленина.

- Благоустроенные объекты становятся визитной карточкой поселков. Имидж территорий зависит от активности жителей и взаимодействия с органами власти. Район имени Лазо показателен в этой работе, где скверы и парки, спортивные площадки, зоны отдыха становятся точками притяжения. Граждане с пользой проводят время с детьми, общаются с друзьями, занимаются спортом, - рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ Хабаровского края.

Нацпроект «Жилье и городская среда» стартовал в крае в 2019 году. Его основной идеей стало облагораживание излюбленных мест времяпрепровождения местных жителей.

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