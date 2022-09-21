Сергей Кравчук пригласил хабаровчан принять участие в Гражданском Форуме Фото: Администрация Хабаровска

В Городском Дворце культуры 30 сентября пройдет Гражданский форум. Хабаровчане смогут обсудить вопросы с представителями власти, бизнеса и общественных организаций города.

- Форум будет проходить уже в пятый раз. Я ценю каждую возможность взаимодействия с жителями Хабаровска. Ежегодно мы стараемся создать все условия, чтобы общение было плодотворным. Так будет и на этот раз, - сказал Сергей Кравчук.

В рамках форума будет открыто несколько площадок по 10 направлениям, спикерами станут около 30 экспертов. Предположительно участие в мероприятии примут около 600 хабаровчан. В конце будут награждены победители конкурса «Общественное признание».

Чтобы стать участником форума, нужно зарегистрироваться.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.