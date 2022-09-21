В Хабаровске пройдет матч хоккейной команды «Амур» с уфимцами «Салават Юлаев» Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Амур»

21 сентября амурские «тигры» снова встретятся с хоккейной командой «Салават Юлаев» на домашней игре. На матче, прошедшем 19 сентября, победили уфимские хоккеисты. «Тигры» пропустили две быстрые шайбы и не смогли исправить сложившуюся ситуацию.

- Итог встречи - 2:0, победа «Салавата Юлаева», - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».

Второй матч с хоккеистами «Салавата Юлаева» пройдет в хабаровской «Платинум арене» в 19:00. Прямую трансляцию будут вести «Губерния» и KHL.RU. Билеты на игру можно приобрести на сайте tickets.hcamur.ru и в кассах «Платинум арены».

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