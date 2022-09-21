На завершение строительства долгостроев направят более 700 миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Хабаровском крае выбирают генерального подрядчика для достройки жилого дома на Кавказской.

- Это следующий этап в решении проблем дольщиков компании «Диалог». Накануне Фонд получил положительное заключение госэкспертизы технической и сметной частей проектной документации, - рассказала Наталья Фрейман, генеральный директор Фонда Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности застройщиков.

Начальная цена контракта - 704 миллиона рублей, возможно понижение максимум до 25%. Подрядчика выберут 5 октября. До конца сентября также объявят конкурс по выбору генподрядчика для завершения работ на двух долгостроях на Салтыкова-Щедрина. Завершить строительство и сдать в эксплуатацию дома планируют до конца 2023 года.

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