В Хабаровском крае активно помогают школьникам с определением будущей профессии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровском крае проведут ряд мероприятий по профориентации школьников. 23 сентября пройдет Единый день профориентации, на котором старшеклассники пройдут тестирование и посетят краевые техникумы и колледжи. На тематические уроки и классные часы пригласят представителей различных профессий.

27 сентября в Универсальном краевом спортивном комплексе пройдет фестиваль «ОбрФест.Стартап». В нем примут участие несколько тысяч девятиклассников, их родители, учителя, профориентологи и психологи. На мероприятии свою деятельность представят 15 учреждений среднего профессионального образования края. На мероприятии также пройдут мастер-классы, профессиональные пробы, лекции и состоится концерт.

- Площадки фестиваля содержательно будут сильно различаться. Оказание медицинской помощи, экология, юриспруденция, тайм-менеджмент, саморазвитие и бизнес - школьники найдут для себя полезную и интересную информацию, которая поможет сознательно выбрать профессиональную траекторию, - рассказал Евгений Гузман, ректор Хабаровского краевого института развития образования.

В Хабаровском крае ведется работа над помощью старшеклассникам в выборе будущей профессии. Реализуется проект «Учись и работай в Хабаровском крае», разработан Атлас востребованных профессий, а в школах проводят занятия по профориентации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.