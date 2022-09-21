Развитие дальневосточного туризма обсудят с тревел-блогерами в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

22 сентября в рамках форума «ProДФО», который пройдет на площадке Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!» состоится дискуссия «Нераскрытый Дальний Восток: новые перспективы». На ней обсудят современные медиа в контексте развития регионального туризма. В обсуждении будут участвовать журналисты, блогеры, профессиональные путешественники и эксперты.

Также на мероприятии обсудят роль блогов в популяризации путешествий и развитии туристической индустрии на Дальнем Востоке. Главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников сообщил, что канал будет активно поддерживать недавно стартовавший конкурс «Дальний Восток. Земля Приключений».

- Эта часть нашей страны, благодаря усилиям государства и предпринимателей в области гостеприимства, становится доступнее. Хочется верить, что такая тенденция будет набирать обороты, и форум в Хабаровске придаст процессу дополнительный импульс! Я желаю участникам форума интересной и плодотворной работы, - сказал Николай Табашников.

«ProДФО» представляет собой серию форумов об экономике, бизнесе, образовании, туризме и других актуальных темах.

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