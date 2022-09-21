В Хабаровском крае пройдет первый турнир по дзюдо «Амур – Нева» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске пройдет первый турнир по дзюдо «Амур - Нева». В нем примут участие воспитанники хабаровской школы и Клуба дзюдо «Турбостроитель» из Санкт-Петербурга. Организатор турнира - Федерация дзюдо Дальневосточного федерального округа, возглавляемая первым вице-губернатором Хабаровского края Александром Никитиным.

- Мы благодарны коллегам из Санкт-Петербурга за согласие принять участие в таком состязании. Это не просто соревнование, а обмен опытом, урок, возможность узнать какие-то секреты спортивного мастерства, - сказал Александр Никитин.

В турнире примут участие спортсмены и спортсменки в возрасте до 15 лет - они разыграют медали в десяти весовых категориях. Соревнование пройдет в Краевом центре единоборств.

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