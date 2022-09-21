Пресс-служба МЧС празднует профессиональный праздник на Дальнем Востоке 21 сентября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пресс-служба МЧС России была образована 21 сентября 2002 года. Ровно 20 лет назад президент подписал указ, согласно которому ведомство должно информировать население через СМИ и другие каналы о возможных ЧС и пожарах, о средствах и методах защиты граждан.

Сотрудники пресс-служб круглосуточно на связи, оперативно освещают все происшествия, выезжают на пожары и ЧС. Благодаря им граждане получают достоверную информацию с мест событий в кратчайшие сроки.

«Комсомолка» поздравляет коллег из Хабаровского края, ЕАО и Магаданской области с 20-летием службы. Успехов вам и больше интересных, позитивных новостей!

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