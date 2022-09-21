На усиление мер пожарной безопасности в Хабаровском крае выделят более трех миллионов рублей

На усиление мер пожарной безопасности в Хабаровском крае выделят более 3 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Селихино, поселках Дуки, Синда и Снежный Хабаровского края разместят пожарные емкости для воды, а в домах 14 населенных пунктов установят датчики дыма. На эти цели в 2022 году из регионального бюджета выделили 3,5 миллиона рублей.

Средства на обеспечение пожарной безопасности поступают в рамках госпрограммы «Защита населения от пожаров и ЧС» в виде субсидий. На приобретение датчиков дыма между несколькими поселениями края распределили 500 тысяч рублей. Муниципалы добавляют к полученным суммам и собственные средства. В 2022 году установят датчики в жилье, где проживают около 1800 человек.

- С приходом холодного времени года риск пожаров в жилье традиционно возрастает. Люди начинают топить печи, пользоваться электронагревателями и другими приборами, часть из которых самодельного производства, что усугубляет пожарную обстановку. В ответ пожарные усиливают профилактическую работу - начинают подомовые обходы жилья, во время которых работники краевой противопожарной службы проводят консультации и вручают памятки, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

При обнаружении возгорания необходимо оперативно вызвать пожарных по номеру «112» и принять меры личной безопасности при угрозе жизни или здоровью.

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