Условный срок получил хабаровчанин, который обкрадывал гаражные боксы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летний хабаровчанин устраивал ночные «рейды» на гаражные боксы, взламывая замки и забирая ценные вещи. Он похищал строительные инструменты, системы отопления и автомобильные комплектующие, вывозил награбленное на машине. С февраля по март он ограбил три гаража на сумму 300 тысяч рублей.

- Полицейские задержали мужчину с поличным, когда он пытался обокрасть еще один бокс. Оказалось, что он раньше уже привлекался за кражи и вождение в пьяном виде, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В гараже хабаровчанина правоохранители нашли часть украденных вещей и вернули их владельцам. На мужчину завели уголовное дело и передали в суд. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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