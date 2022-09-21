В Хабаровском крае впервые после почти 30-летнего перерыва проходят соревнования по судомодельному спорту

Соревнования по судомодельному спорту Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске начались соревнования по судомодельному спорту. В регионе их проводят впервые после почти 30-летнего перерыва. Состязания за Кубок Дальнего Востока проходят на озере Рица. В течение четырех дней юные инженеры-конструкторы из Хабаровского края, Амурской области, Приморья и Камчатки будут соревноваться в личных и командных зачетах.

В соревнованиях принимают участие около 100 копийных и скоростных радиоуправляемых моделей, которые участники собрали сами.

- В состав сборных команд вошли лучшие спортсмены по результатам краевых соревнований. Большим и долгожданным событием стал приезд команд из других территорий Дальнего Востока. Наш регион представляют учащиеся из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Ульчского района, - рассказала Евгения Романова, методист Центра технического творчества Регионального модельного центра.

25 сентября пройдет награждение победителей. Победившим в личных зачетах выдадут медали и дипломы, а командам - дипломы и командный кубок.

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