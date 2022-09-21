Синоптики рассказали о погоде в Хабаровске 22 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам синоптиков, завтра в Хабаровске будет тепло, насколько это возможно для осени. Сильный ветер наконец-то стихнет, небо обволокут легкие облака. Существенных осадков не ожидается.

Погода в Хабаровске 22 сентября порадует жителей. Ночью температура опустится до 7-9 градусов, а днем столбик термометра будет держаться на отметке от +19 до +21. Скорость ветра достигнет 7-14 метров в секунду.

В Хабаровском крае погода также стабилизируется. Только на Охотском побережье все еще будет ветрено. Сила порывов будет местами доходить до 20 метров в секунду.

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