В 2023 году в Хабаровском крае откроют четыре модельные библиотеки Фото: Правительство Хабаровского края

Министерство культуры РФ провело конкурсный отбор на модернизацию библиотек в 2023 году. Его прошел Хабаровский край - здесь создадут четыре модельные библиотеки. Современные читальные залы создадут в рамках нацпроекта «Культура». В 79 регионов направят более 1,5 миллиарда рублей.

- Новое оборудование поступит в 218 учреждений. Посетителей ждут обновленные читальные залы, арт-пространства, кружки и не только. По всей стране уже модернизировано 706 библиотек. И к концу 2023 года на карте России появится более тысячи модельных библиотек, - рассказали в пресс-службе Министерства культуры РФ.

На обновление библиотек в Хабаровском крае направят 30 миллионов рублей. Модернизацию пройдут библиотека Гайдара в Хабаровске, детская библиотека Горького в Комсомольске, детская библиотека Верхнебуреинского района в поселке Чегдомын и библиотека Эльбанского городского поселения Амурского района.

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