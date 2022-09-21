В одной из школ Хабаровска прошел необычный эксперимент с участием полицейских Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники полиции провели социальный эксперимент в Хабаровске. Они решили проверить, как отреагируют ученики начальных классов одной из школ Индустриального района на предложение от незнакомого человека пойти с ними. Родители некоторых школьников были уверены, что их ребенок не заговорит с незнакомцем.

Роли злоумышленников исполняли полицейские в обычной одежде. Они подходили к ребенку и пытались под благовидным предлогом вывести его за территорию школы.

- В нескольких десятках метров за экспериментом наблюдали инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Хабаровску, старший лейтенант полиции Дарья Горлова, родители и представители школы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Никто из первоклассников, с которыми заговорил полицейский в штатском, не отказался, не убежал и не пытался привлечь внимание знакомых взрослых. Убедить каждого ученика сотрудникам правоохранительных органов удалось за несколько минут.

Инспектор по делам несовершеннолетних в присутствии родителей попросила детей запомнить эту ситуацию и впредь не доверять незнакомым взрослым. Родителям школьников полицейские порекомендовали дополнительно провести детям лекцию о правилах безопасного поведения.

Педагоги заверили, что усилят профилактическую работу в школе. В ближайшее время в школе пройдут дополнительные уроки по правилам поведения в различных опасных ситуациях. В проведении занятий примут участие полицейские.

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