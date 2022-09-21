В селе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае обновляют набережную Фото: Правительство Хабаровского края

В селе имени Полины Осипенко проводится обновление набережной. Благоустройство общественной территории проходит в рамках краевой программы «Формирование комфортной городской среды». На голосовании в прошлом году больше всего голосов отдали за обновление именно этого объекта. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил ход работ над обновлением территории.

- Это будет современное пространство для всех: и для детей, и для взрослых. Здесь появятся металлическое ограждение, покрытие из брусчатки, освещение по всему периметру, а также лавочки с навесом, - рассказал Михаил Дегтярев.

Новая набережная будет оборудована и для людей с ограниченными возможностями - на ней появятся пандус и таблички со шрифтом Брайля. Общая стоимость благоустройства - около пяти миллионов рублей, два из которых выделили из регионального бюджета, а остальные три миллиона - привлеченные средства. На данный момент выполнено уже 70% необходимых работ. Завершить строительство планируют до 31 октября этого года. Торжественное открытие обновленного пространства пройдет 11 ноября.

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