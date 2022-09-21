В Хабаровском крае развивается женское предпринимательство Фото: Правительство Хабаровского края

Женское предпринимательство в Хабаровском крае относится к приоритетным направлениям развития малого и среднего бизнеса и поддерживается льготами. В 2022 году растет количество предпринимательниц, обращающихся за микрозаймами. Также увеличивается и объем предоставляемых им займов.

- На сегодняшний день примерно 46% от общего числа предпринимателей, получивших микрозаем в фонде, - женщины. Причем направления деятельности самые разные: от традиционно женских профессий до таких, которые всегда считались сугубо мужскими. Женское предпринимательство отнесено к приоритетным проектам. В фонде для таких видов бизнеса предусмотрена льготная ставка 7,5% годовых, - рассказала Наталья Шалимова, генеральный директор фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.

В крае активно поощряют женское предпринимательство. За этот год фонд поддержки малого предпринимательства профинансировал 114 предпринимательниц на сумму 209 миллионов рублей. Это составляет 46% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в 2022 году. За девять месяцев прошлого года 100 предпринимательниц получили микрозаймы на сумму 139 миллионов рублей или 44% от общего числа профинансированных предпринимателей.

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