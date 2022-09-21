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Происшествия21 сентября 2022 9:46

72-летняя женщина сбила несовершеннолетнюю в Хабаровском крае

Пострадавшая получила серьезные травмы
Диана КАЦКО
72-летняя женщина сбила несовершеннолетнюю в Хабаровском крае Фото: пресс-служба ОГИБДД России по Комсомольску-на-Амуре

72-летняя женщина сбила несовершеннолетнюю в Хабаровском крае Фото: пресс-служба ОГИБДД России по Комсомольску-на-Амуре

21 сентября в Комсомольске-на-Амуре 72-летняя водительница иномарки Honda CR-V проезжала по улице Калинина и не уступила дорогу 16-летней девушке, переходящей зебру на зеленый сигнал светофора, из-за чего сбила несовершеннолетнюю.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девушка получила серьезные травмы, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД России по Комсомольску-на-Амуре.

Ведомство призывает водителей быть внимательными при управлении автомобилем. При поворотах на разрешающий сигнал светофора необходимо уступать дорогу пешеходам, переходящим дорогу также на зеленый сигнал светофора. Несоблюдение правил дорожного движения может угрожать жизни и здоровью участников дорожного движения.

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