Школьники Хабаровска во время соревнований спасли около 60 «пострадавших» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Соревнование прошло в преддверии 90-летия гражданской обороны России.

- Укрепление спортивных традиций среди детей и молодежи, пропаганда ЗОЖ, повышение уровня подготовки в вопросах безопасности жизни, популяризация профессий пожарного и спасателя - основные цели слета, впервые прошедшего в Хабаровске, - сказал Андрей Прокопенко, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по ГО и защите населения.

Участие в соревнованиях приняли семь команд, в каждую из которых входили по четыре юноши и девушка. Возраст участников - от 14 до 18 лет. Они показали мастерство по четырем направлениям. Школьники смогли оказать помощь «пострадавшим» под завалами рухнувшего здания, при пожаре, после падения с высоты, при выбросе отравляющих веществ. Предварительно для участников провели мастер-классы, на которых рассказали о правилах оказания помощи во всех этих случаях. Самым сложным оказался этап, где школьникам пришлось спасать «пострадавших», зависших в воздухе без сознания на альпинистских веревках.

Соревнования длились два дня. За это время юные спасатели помогли почти 60 «пострадавшим». За это Андрей Прокопенко вручил командам дипломы. Победителями стали команды лицея инновационных технологий и школы МЧС. Второе место завоевали команды кадетской школы №1 имени Ушакова и хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. Третье место - у команды краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. За лучшее прохождение этапа «Деблокирование пострадавших из техногенного завала, оказание первой помощи» награждена команда кадетской школы №1. За участие отмечены команды «Военно-морского лицея» и школы №66.

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