Два подростка избивали и грабили прохожих в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении двух 14-летних подростков из Хабаровска, которые обвиняются в грабеже.

По версии следствия, вечером 6 марта на Уборевича юноши решили ограбить выпившего мужчину, которого они заранее заприметили. Когда вокруг никого не было, один из парней проследовал за потерпевшим, сбил его с ног, несколько раз ударил по лицу, а после ограбил. Подросток забрал смартфон и 2,6 тысячи рублей. Все это время его сообщник стоял «на шухере». Той же ночью несовершеннолетние напали еще на одного хабаровчанина на Трехгорной, также забрав у него телефон и другие ценные вещи.

- Во время следствия были установлены обстоятельства совершенных преступлений: проведен ряд следственных действий, результаты которых позволили предъявить подросткам обвинение, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Несовершеннолетние признали свою вину. Уголовное дело было передано в суд.