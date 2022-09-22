Школы Хабаровска начали уходить на карантин
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске эпидпорог превышен в два раза по уровню заболеваемости ОРВИ. На карантин уже ушло 16 классов в школах и три группы в детсадах. По правилам, детей переводят на домашнее обучение, если по причине болезни на уроках отсутствует больше 20% учеников одного класса. При этом здоровые школьники продолжают обучение в дистанционном формате.
- Мы тем самым снимаем социальную напряженность среди родителей и удовлетворяем учителей. Учебный процесс все равно продолжается. После возвращения в школу дети обязательно пройдут материал в очном формате, - сказала Кристина Бакалэ, директор экономической гимназии.
Минимальный срок действия карантина - неделя.
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