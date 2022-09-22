Водитель «Хонды» получил тяжелые травмы головы в аварии с тремя машинами в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

21 сентября примерно в 19:45 на Матвеевском шоссе произошла авария с участием трех машин. В ДТП пострадали два человека, один из которых был экстренно доставлен в больницу.

Авария случилась недалеко от дома №5 на Матвеевском шоссе, когда «Хонда Фит» ехала в сторону Карла Маркса. Водитель собирался повернуть на Чернореченское шоссе. Он не пропустил «Тойоту Корону», едущую во встречном направлении на высокой скорости, из-за чего автомобили столкнулись, а «Хонду» отбросило на стоящую «Тойоту Аква».

- В аварии пострадали два человека. Женщина 37 лет, которая была за рулем «Короны», получила ушибы. А вот водителю «Хонды» потребовалось вызывать скорую. У него диагностировали перелом шеи, кровоизлияние в мозг и сильный ушиб головы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Все участники аварии были трезвы.

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