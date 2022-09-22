В единстве - сила!

В пятницу, 23 сентября, состоится открытие межрегионального молодежного форума «Пути великих свершений - XXI век. История, культура, традиции народов Дальнего Востока». Его участники - представители студенческой молодежи из различных регионов Дальнего Востока России.

Целью форума является обогащение молодежи знаниями истории и культуры народов нашей многонациональной страны и дальневосточного региона, укрепление и развитие межнациональных связей, дружбы и сотрудничества, сохранение исторической памяти.

Участники со всего Дальнего Востока:

- Расскажут о подвигах первопроходцев дальневосточной земли;

- Познакомятся с живыми участниками современных экспедиций;

- Раскроют историю, культуру и традиции своих народов.

Почетные гости:

- Сергей Иванович Кулибаба, заведующий отделом национальных культур Центра культуры народов России ГРДНТ имени В. Д. Поленова (г. Москва), кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ. Почетный член КНОТМ «МиР»;

- Георгий Дмитриевич Никонов, советник главы республики Саха (Якутия).

Организаторы мероприятия:

- ДВИУ РАНХиГС;

- АНО «Ассоциация национальных культур Хабаровского края»;

- Хабаровский краевой музей имени Гродекова Н. И.;

- Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.

Инициаторами и соорганизаторами форума стали молодежные общественные объединения, представляющие Клуб межнационального общения творческой молодежи «МиР» (г. Хабаровск) и «Общероссийский совет лидеров молодежных этноинициатив» (г. Москва).

Мероприятия форума:

- 23 сентября, с 11:30 до 13:30

Место: ДВИУ РАНХиГС, ул. Муравьева-Амурского, 33

В программе: торжественное открытие, показ фильма «Пути великих свершений - 21 век», концертные номера, научные выступления.

Приглашаем вас принять участие в форуме! Вход свободный.