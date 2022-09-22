В Хабаровске появится Межрегиональный центр детской хирургии Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ведется работа по организации Межрегионального центра детской хирургии на базе детской краевой больницы Пиотровича, краевой клинической больницы Владимирцева и Перинатального центра. Работа над новым медучреждением ведется краевым правительством совместно с Агентством стратегических инициатив. Новый центр детской хирургии позволит концентрировать хирургические силы в Хабаровске и предоставлять квалифицированную медпомощь детям Дальнего Востока.

Главной задачей является формирование потока пациентов с редкой патологией, требующей коррекции, в одном федеральном округе. На данный момент детей, которым требуется специализированная медпомощь, везут на лечение в медорганизации в центре России.

- Хабаровский край имеет продуманные и удобные логические маршруты, дети для оперативных вмешательств едут чаще к нам, чем в соседние регионы, поэтому решаем вопрос по официальному функционированию межрегионального центра, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Для создания межрегионального центра проводят оценку материально-технической базы и компетенций специалистов. Для этого приезжают сотрудники научно-исследовательских центров, которые курируют медицинские организации. В больнице Пиотровича проводят операции по разным направлениям - тяжелым порокам развития пищеварительной, мочевыделительной и других систем, а также приобретенные патологии. В прошлом году здесь провели 3 453 операции детям Хабаровского края и Дальнего Востока, а с начала этого года - 2 494 операции, из них в рамках высокотехнологичной медицинской помощи - 62.

Создание подобных центров обсуждали на площадке Восточного экономического форума. Пилотными регионами для реализации проекта выбрали Хабаровский и Приморский края.

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