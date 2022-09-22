На туристическом форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске собралось около 600 участников

В рамках форума проведут Фестиваль воздушных змеев Фото: Правительство Хабаровского края

22 сентября начались мероприятия Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток».

- В общей сложности 600 человек участвуют в мероприятиях форума на месте и подключаются онлайн, - рассказали в пресс-службе министерства туризма Хабаровского края.

Форум делает акцент на развитие внутреннего туризма, на которое повлияли закрытые во время пандемии границы и проблемы с международными авиаперелетами. На форуме также обсудят новые направления въездного туризма. В одной из сессий форума примут участие глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй, председатель комитета туризма Вьетнама Нгуен Хан Ан, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

На одной из площадок форума объявят длинный список номинантов литературной премии «Дальний Восток» Арсеньева.

В рамках деловой программы форума обсудят и направление медицинского туризма. За медицинской помощью в Хабаровск едут жители из соседних регионов. На форуме обсудят, как туроператорам продвинуть данное направление и привлечь туристов из других регионов России и из-за рубежа.

Форум включает в себя и элементы развлекательной программы. Так, 23 и 24 сентября на набережной Невельского пройдет Фестиваль воздушных змеев, главным героем которого станет 50-метровый воздушный кит, который проплывет в небе над Амуром.

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