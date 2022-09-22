Россельхознадзор обнаружил большую партию поддельного сливочного масла в ЕАО
Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Специалисты Россельхознадзора взяли пробы сливочного масла в нескольких социальных учреждениях ЕАО в рамках обязательного пищевого контроля. Образцы передали в подведомственную лабораторию. Здесь их проверили на соответствие нормам и техническим регламентам таможенного союза «О безопасности молока и молочных продуктов» и «О безопасности пищевых продуктов».
- Проверка показала, что одна из проб не соответствует нормам по нескольким критериям: по жирно-кислотному составу, массовой доле влаги и жира. Это означает, что в масле есть растительные примеси, а значит, это фальсификат, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
Поддельное сладко-сливочное несоленое масло высшего сорта жирностью 72,5% было произведено в Омской области. Специалисты ведомства забраковали партию весом 300 килограммов.
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