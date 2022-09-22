На форуме обсудили тему устойчивого развития Фото: Правительство Хабаровского края

В Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске прошел просветительский форум проекта «Умный маршрут». Хабаровск стал вторым городом в ДФО, где прошел форум - до этого его организовали во Владивостоке. Далее форум состоится в Биробиджане и Благовещенске.

Серия форумов проекта «Умный маршрут» посвящена вопросам устойчивого развития России и вкладу молодежи в охрану окружающей среды. Спикерами мероприятия стали победители и участники конкурса «Лига лекторов», а участниками - школьники и студенты Хабаровского края.

- В современной жизни человека знания играют огромную роль. Благодаря им человек способен идентифицировать себя в обществе, использовать огромные объемы информации в трудных ситуациях, делать правильные выводы и принимать взвешенные и обдуманные решения. Сегодня у всех нас появилась дополнительная возможность включиться в проекты позитивных изменений, - рассказала Елена Шадуя, начальник управления профессионального образования.

В рамках форума студентам и школьникам рассказали о подходах к спасению планеты на лекции «Молодежь в эпицентре повестки устойчивого развития», а также прошла дискуссия о целях устойчивого развития России до 2030 года.

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