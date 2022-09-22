Праздничную программу туристического форума «Открой Дальний Восток» отменили в Хабаровске

Концерт «Банд'Эрос» и хабаровских музыкальных групп отменен Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отмене концерта «Банд'Эрос» и музыкальных групп Хабаровска, который ранее планировали провести в рамках туристического форума «Открой Дальний Восток».

- В Хабаровск съехались сотни руководителей туристических компаний со всей России. Будет работать и выставка районов Хабаровского края на набережной имени Г. И. Невельского, где мы представим наш туристический потенциал. Праздничную и концертную программу туристического форума мы отменяем, - сказал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Фестиваль воздушных змеев, который должен пройти 23 и 24 сентября на набережной Невельского, состоится. Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и продегустировать блюда местных рестораторов.

На туристическом форуме организовано 15 площадок, где обсудят вопросы развития дальневосточного туризма.

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