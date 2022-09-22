Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края ответила на вопросы местных жителей Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

22 сентября прошел прямой эфир, на котором министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева ответила на вопросы жителей.

Самой популярной темой стали дороги и работы общественного транспорта - с начала 2022 года задали около пяти тысяч таких вопросов. Так, жители региона спрашивали про маршрут №177, который ездит из Южного микрорайона до села Казакевичево в Хабаровске.

- В конце августа - начале сентября у нас был проведен конкурс на 107-й маршрут, а также дополнительный маршрут №137. Сегодня лично встречалась с перевозчиком, который выиграл данное направление. Он сейчас находится в стадии заключения договоров для приобретения автобусов, - рассказала Ирина Горбачева.

Также на данный момент активно проводят работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Программа рассчитана до 2030 года.

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