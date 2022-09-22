В Хабаровске стартовали «обменные гастроли» Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках федерального проекта «Большие гастроли» с 20 по 26 сентября пройдут обменные гастроли Хабаровского краевого и Брянского областного театров драмы.

- Для нас это первый вылет за 96-летнюю историю, и мы рады показать здесь девять спектаклей. Перед отъездом из Брянска нам сообщили, что на представления Хабаровского краевого театра драмы скуплены все билеты. Надеемся, хабаровские зрители тоже останутся довольны нашими постановками, - рассказал Андрей Саликов, директор Брянского областного театра драмы имени А. К. Толстого.

В рамках проекта в Хабаровске уже показали спектакль «Поминальная молитва». Хабаровчане также смогут посетить постановки «Василий Теркин», «Отважный щенок Бенджамин», «Люди добрые», «Любовь в стиле баROCKко» и другие спектакли. Молодежь может посетить культурные мероприятия с помощью «Пушкинской карты».

Хабаровские артисты покажут зрителям Брянска постановки «Собачье сердце», «Василиса Прекрасная», «Яма», «Недоросль», «Моя профессия - синьор из общества» и другие.

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