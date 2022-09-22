В Хабаровске открыли первый двор, благоустроенный по программе «1000 дворов на ДВ» Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске обновили двор у домов на Магаданской, 35А и Мате Залки, 39. Программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» реализуется по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева за счет федеральных средств. Ее запустили в прошлом году во время проведения Восточного экономического форума.

- Поздравляю вас, жителей микрорайона Красная Речка, с тем, что именно здесь мы открываем первый двор в Хабаровске, благоустроенный по этой программе. Индустриальному району в этом году исполнилось 85 лет, здесь живет 225 тысяч человек - треть всего Хабаровска. Район развивается, строятся новые дома, благоустраиваются скверы, аллеи и дворы - и мы обязательно продолжим эту работу, - рассказала Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска.

Всего в рамках программы в Хабаровске обновляют 53 двора, 13 из них - в Индустриальном районе на общую сумму более 104 миллионов рублей.

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