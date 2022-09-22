Годовая инфляция замедлилась в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Годовая инфляция продолжает замедляться. В августе она составила 12,1% после 13,4% в июле. Падения показателей удалось добиться благодаря росту предложения на отдельные группы товаров, снижению издержек животноводов и укреплению рубля. В прошлом месяце замедлился рост цен на молоко и молокопродукты за счет повышения объемов их производства местными предприятиями. Также повлияли меры господдержки сельхозпредприятий. Замедлился годовой рост цен на бананы, виноград, груши и апельсины после отмены запрета на их импорт из ряда стран и укрепления рубля в предыдущие месяцы.

- В августе также упали цены на смартфоны после роста в июле. Увеличение ввоза подержанных машин через порт Владивостока привело к снижению годового темпа роста цен на импортные б/у авто, - рассказали в Центробанке России.

Инфляция в Хабаровском крае остается ниже, чем в целом по ДФО (13,0%) и в целом по стране (14,3%). По прогнозам годовой показатель составит 11-13%, в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

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