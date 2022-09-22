Суд приговорил комсомольчанку к колонии за торговлю наркотиками Фото: Галина САПОЖНИКОВА

26-летняя жительница Комсомольска в 2019 году присоединилась к группе наркодилеров, взяв на себя роль «закладчицы». Ее работа заключалась в расфасовке запрещенных веществ и раскладке по тайникам в разных районах города. Она занималась распространением больших партий запрещенки, которые предназначались для других «закладчиков», работающих напрямую «с клиентами».

- Сотрудники правоохранительных органов разоблачили ОПГ и пресекли их деятельность. В июле была задержана и сама комсомольчанка. Ее поймали с поличным, когда она прятала партию мефедрона весом в один килограмм в селе Сосновка, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На девушку завели уголовное дело и передали его в суд. Ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

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