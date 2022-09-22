В нескольких районах Хабаровского края начался отопительный сезон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В середине сентября еще в нескольких районах края начался отопительный сезон. Отопление пришло в поселения Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко районов. Также было принято решение начать отопительный сезон в поселке Софийск.

Сначала тепло проводят в социальные объекты - детсады, школы и больницы, после чего наступает очередь жилых домов.

- У нас очень протяженный край и от того разные климатические условия. Поэтому теплоснабжение в некоторых районах, особенно северных, начинается раньше, чем в центральных. Сейчас завершается подготовка коммунальных объектов и сетей к предстоящему отопительному периоду, все работы идут по графику, - рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ Хабаровского края.

В этом году 219,3 миллиона рублей из бюджета края направили на капитальный ремонт коммунальных объектов. Уже подготовлено 393 котельных из 425.

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